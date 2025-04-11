«Салават Юлаев» — «Спартак»: ставка Дарьи Тубольцевой на матч плей-офф КХЛ

Журналистка Дарья Тубольцева предложила ставку на матч плей-офф КХЛ «Салават Юлаев» – «Спартак».

Ставка: ТБ 6 за 2.53.

«Салават», как оказалось, легко может поплыть под серьёзным давлением, что оказывала «Сибирь» начиная с третьего матча. И вообще выглядеть крайне мягкой и хрупкой командой. Но новый соперник не из тех, что будет носиться без шайбы, стараясь перекрыть начало атаки. Напротив, «Спартак» довольно похож на уфимцев стилистически, полагаясь в большей мере на мастерство своих нападающих, чем на оборонительные порядки.

Красно-белые будут много создавать, но и допускать моменты у своих ворот не перестанут. Да и с вратарями ситуация не очень. Команда Виктора Козлова определённо будет осторожничать, но в атаке способна реализовывать многое. А пространства у неё будет достаточно – игра «Спартака» подобное подразумевает. Ждем большого количества голов на старте серии, а там уже станет понятнее, кто кого», — приводит слова Тубольцевой «ВсеПроСпорт».