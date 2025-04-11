«Салават Юлаев» — «Спартак»: прогноз Романа Габдрафикова на игру Кубка Гагарина

Блогер Роман Габдрафиков дал прогноз на матч Кубка Гагарина «Салават Юлаев» – «Спартак».

Ставка: победа «Салавата Юлаева» в матче за 1.70.

«Обсудим удивительно играющую пару — «Спартак» против «Салавата Юлаева». Уфимцы стали последней командой, которая обеспечила себе путёвку в следующий этап. Им пришлось выяснять отношения с «Сибирью» до седьмого матча.

В победе «Спартака» в первом раунде я не сомневался — более того, даже угадал счёт в серии. А вот «Салават Юлаев» я переоценил. Я ждал, что будет 4-1, и после первых двух матчей с «Сибирью» на это действительно можно было рассчитывать. В итоге всё закончилось лишь в седьмой игре.

Самое плохое для «Салавата Юлаева» — это то, что после серии с «Сибирью» у них не выходит на лед Нэйтан Тодд, который получил травму. После пятого матча Виктор Козлов сказал, что Нэйтан выбыл на месяц. Это серьёзная потеря, ведь Тодд не просто один из пяти ключевых легионеров, но и классический центрфорвард, который хорош в подыгрыше, может сам бросить и вообще делает много черновой работы. Самое главное — он конструирует игру.

Теперь во втором звене Тодда заменяет Артём Пименов. При всём уважении — игроки всё-таки разного уровня. Плюс у «Салавата» в целом самая слабая глубина состава среди всех команд, прошедших во второй раунд. На длинной дистанции с переменными результатами это терпимо. Но в плей-офф, где нужно выиграть четыре раза у одного соперника, уже всё гораздо сложнее. И даже в серии с «Сибирью» было видно, что где-то не хватало сил.

У «Спартака» будет преимущество в этой серии именно в скорости. Во-первых, они больше отдохнули. Во-вторых, это играющая, бегущая команда. Пашин, воспитанник «Салавата», сейчас просто в великолепной форме. Он хорошо двигается. А уфимцы показали, что при прессинге начинают ошибаться. Это было видно в матчах в Новосибирске, где их накрывали и тут же создавались атаки, приводившие к заброшенным шайбам.

Единственный плюс для «Салавата» в этой серии — это слабость вратарской бригады «Спартака». Хотя у Загидулина был матч «на ноль», где он отразил 40 бросков. Отличная игра. Но, на мой взгляд, такие матчи — скорее, исключение. В целом по сезону были и слабые встречи. Так что у «Салавата» есть шанс воспользоваться не самой надёжной вратарской линией соперника.

Я считаю, что команды идеально друг другу подходят — могут сыграть ярко, результативно. В первой игре всё же поставлю на победу «Салавата Юлаева» по итогам всего матча. На позитиве они могут взять первую встречу», — приводит слова Габдрафикова «РБ Спорт».