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«Салават Юлаев» — «Спартак»: ставка Владимира Плющева на игру плей-офф КХЛ в Уфе

«Салават Юлаев» — «Спартак»: ставка Владимира Плющева на игру плей-офф КХЛ в Уфе
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Экс главный тренер сборной России, заслуженный тренер России Владимир Плющев предложил ставку на матч КХЛ «Салават Юлаев» – «Спартак».

Ставка: победа «Салавата Юлаева» за 2.05.

«Чтобы остановить бразильскую атаку «Салавата», нужно быть как минимум «Сибирью». То есть командой, которая весь год тренировалась играть в закрытый хоккей. Спартаковская оборона на такое не способна в принципе. А красно-белые вратари даже от куда более слабой по мастерству «Северстали» пропускали помногу. Так что эта серия точно понравится любителям результативного хоккея. Москвичи-то тоже будут искать счастья впереди. Ставка на то, что в стартовом матче серии будет заброшено больше 5 шайб, гарантированно зайдёт.

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/4 финала. 1-й матч
11 апреля 2025, пятница. 17:00 МСК
Салават Юлаев
Уфа
Не начался
Спартак
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

А если говорить об исходе, советовал бы ставить на «Салават». Во-первых, команда, проводившая седьмой матч, всегда объективно в лучших игровых кондициях, в то время как «Спартак» отдыхал больше недели. Второй аргумент в пользу уфимцев – индивидуально сильные нападающие. Противодействовать таким звёздам у красно-белых не очень получается. Неслучайно в регулярке они пропустили от команды Козлова по пять голов и в Москве, и в Уфе, вдрызг проиграв оба матча. Преимущество столичного клуба в свежести на старте серии окажется бесполезным, победа останется за хозяевами», — приводит слова Плющева «ВсеПроСпорт».

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