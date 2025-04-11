«Вольфсбург» — «Лейпциг»: прогноз Семёна Зигаева на матч Бундеслиги

Комментатор Семён Зигаев дал прогноз на матч Бундеслиги «Вольфсбург» — «Лейпциг».

Ставка: победа «Лейпцига» с форой (0) за 1.84.

«Вольфсбург» здорово начал 2025 год, команда Ральфа Хайзенхюттля одержала две победы с общим счётом 6:1 и завершила первый круг на седьмой строчке в трёх очках от зоны Лиги чемпионов. Дальше последовал резкий спад, в 11 турах «Вольфсбург» смог победить лишь дважды, «Штутгарт» и «Вердер», оба раза это были выездные победы 2:1. Из-за этого команда Хайзенхюттля скатилась на 12-ю строчку, но еврокубки ещё реальны. Многое будет зависть от финала Кубка Германии, где встретятся «Арминия» и «Штутгарт».

«Лейпциг» в этом сезоне играл в Лиге чемпионов, но точнее будет сказать, что команда Марко Розе там была. Ведь три очка в восьми турах — это позор для такой команды. Вернуться в главный клубный турнир Европы на следующий сезон будет непросто, «Лейпциг» буксует и недавно сменил главного тренера. Теперь команду возглавляет Жольт Лёв, долго работавший помощником Томаса Тухеля. Под руководством венгра «быки» провели два матча, вылетели в полуфинале Кубка Германии от «Штутгарта» и переиграли «Хоффенхайм» в Бундеслиге 3:1 в прошлые выходные.

Нас ждёт встреча старых знакомых, и это не только про команды, ведь именно «Лейпциг» выбил «Вольфсбург» в четвертьфинале Кубка Германии. Главное — встреча Хайзенхюттля и Жольта, венгр в течение 83 матчей был помощником австрийца, когда тот возглавлял «Лейпциг» с 2016 по 2018 год. И этот момент даёт нам право подумать о возможных хитростях, которые Жольт может преподнести своему бывшему наставнику. Да и дома «Вольфсбург» не побеждал почти три месяца», — приводит слова Зигаева «Ставка ТВ».