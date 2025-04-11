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«Локомотив» — «Авангард»: ставка Дарьи Тубольцевой на матч Кубка Гагарина в Ярославле

«Локомотив» — «Авангард»: ставка Дарьи Тубольцевой на матч Кубка Гагарина в Ярославле
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Журналистка Дарья Тубольцева сделала свою ставку на матч КХЛ «Локомотив» – «Авангард».

Ставка: победа «Локомотива» за 1.83.

«В последних матчах с «Магниткой», прибавившей по ходу серии в скорости, «Авангард» уже не выглядел той мощной машиной, что подходила к плей-офф фаворитом. «Локомотив» ещё быстрее и, в принципе, делает ставку на командную скорость. И, кроме того, умеет играть против максимально системных команд, переламывая их собственной системой, весьма действенной и эффективной.

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/4 финала. 1-й матч
11 апреля 2025, пятница. 19:00 МСК
Локомотив
Ярославль
Не начался
Авангард
Омск
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Немного настораживает большой перерыв между сериями для «Локомотива», но Игорь Никитин умеет взбодрить своих парней и со старта предложит максимально агрессивный и простой хоккей, что позволит продышаться его парням и спокойно войти в серию. У ярославцев вырисовывается мощное большинство с приходом Антона Курьянова. В меньшинстве они и так были в полном порядке. Глубина состава тоже в их пользу.

Ги Буше постарается замедлить ход «Локомотива», опять посмотрит 30 часов видео, но совсем не факт, что это поможет. Никитин в облаках не витает, он тренер работящий, чемпионского похмелья у него и близко нет, так что у железнодорожников все шансы – по крайней мере в первом матче», — приводит слова Тубольцевой «ВсеПроСпорт».

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