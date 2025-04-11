«Локомотив» — «Авангард»: прогноз Андрея Юртаева на матч плей-офф КХЛ 11 апреля

Комментатор Андрей Юртаев дал прогноз на матч плей-офф КХЛ «Локомотив» – «Авангард».

Ставка: победа «Авангарда» в матче за 2.65.

«Одна из главных серий всего второго раунда — это «Локомотив» – «Авангард». В этой серии играет как минимум финалист будущего Кубка Гагарина, а как максимум — его обладатель.

С одной стороны, «Локомотив» уверенно прошёл «Торпедо» — 4-0. С другой — «Авангард» остановил действующего чемпиона, обыграв «Металлург» со счётом 4-2. Мне кажется, что это будет очень упорная серия. Если говорить о прогнозе на серию в целом — я поставлю на «Локомотив». Думаю, что серия может дотянуть до семи матчей, и «Локомотив» выиграет со счётом 4-3.

«Локомотив» — команда, которую пока действительно сложно представить проигрывающей четыре матча в одной серии. Возможно, «Авангарду» это удастся, но пока мы этого не знаем. Пока «Локомотив» выглядит как железобетонный бронепоезд, который мчится вперёд.

«Авангард» тоже был очень хорош и в концовке регулярки, и в серии с «Металлургом». Но, в принципе, Андрей Разин нашёл ходы, которые позволили «Металлургу» одержать две победы. Мне кажется, что Разин сам немного намудрил в первых матчах — Никитин себе такого не позволит. Не думаю, что будет мощный старт от «Авангарда» с преимуществом в три победы подряд. Так что борьба будет равной, напряжённой.

Если говорить про первый матч, то здесь я поставлю на победу «Авангарда». Два момента. Во-первых, «Локомотив» довольно быстро прошёл первый раунд, и не совсем понятно, как команда выйдет из паузы и снова войдёт в боевой режим. Мы помним, что в прошлом сезоне перед финалом именно такая длительная пауза и подвела «Локомотив».

Во-вторых, это чисто вопрос коэффициентов. Я считаю, что это будет упорная серия. Но если посмотреть линию на первый матч — «Локомотив» идёт явным фаворитом, а на победу «Авангарда» в основное время дают коэффициент больше трёх. Мне кажется, это недооценка «Авангарда», которой можно воспользоваться. Даже если победа в основное время кажется рискованной, ставка на победу «Авангарда» с учётом овертаймов всё равно идёт с коэффициентом больше двух.

В общем, мой прогноз: в серии побеждает «Локомотив» — 4-3, но в первом матче — победа «Авангарда» с учётом овертайма», — приводит слова Юртаева «РБ Спорт».