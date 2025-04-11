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«Локомотив» — «Авангард»: ставка Владимира Плющева на матч второго раунда Кубка Гагарина

«Локомотив» — «Авангард»: ставка Владимира Плющева на матч второго раунда Кубка Гагарина
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Экс главный тренер сборной России, заслуженный тренер России Владимир Плющев предложил ставку на матч КХЛ «Локомотив» – «Авангард».

Ставка: ТМ 4.5 за 1.80.

«На то, чтобы начать забрасывать «Локомотиву» больше одной за игру, «Авангарду» в прошлогоднем плей-офф потребовалось проиграть аж три встречи подряд. К нынешней кубковой стадии «ястребы» подошли в более хорошем состоянии. Больше форвардов, способных забрасывать решающие шайбы и вести команду за собой. Более хорошая форма у главных звёзд вроде Ткачёва и Буше. Да и вратарская линия сибиряков сейчас в полном порядке.

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/4 финала. 1-й матч
11 апреля 2025, пятница. 19:00 МСК
Локомотив
Ярославль
1-й период
0 : 1
Авангард
Омск
0:1 Буше (Ткачёв, Прохоркин) – 00:29 (5x5)    

Но главным фактором победы «Авангарда» может стать «горячее» состояние команды. Для «Локомотива»-то плей-офф, по сути, начинается только сегодня, через торпедовцев Ярославль перекатился и не заметил. А вот «ястребы» рубились от ножа, выбивая действующего чемпиона. Овертаймы, матчи в одну шайбу, необходимость доставать из себя всё. Это аукнется усталостью во второй половине текущей серии. Но пока есть возможность, надо использовать своё преимущество в тонусе. Много гости вице-чемпионам не забросят, зрители увидят максимум четыре шайбы в этой встрече. Но победить должен именно «Авангард», — приводит слова Плющева «ВсеПроСпорт».

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