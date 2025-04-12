Букмекеры оценили шансы Овечкина забить «Коламбусу»

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В субботу, 12 апреля, на льду стадиона «Нейшнвайд-Арена» в Коламбусе состоится матч «Коламбус Блю Джекетс» — «Вашингтон Кэпиталз». Стартовое вбрасывание запланировано на 19:30 мск.

Букмекеры в своих прогнозах считают фаворитами гостей. Сделать ставку на победу «Вашингтон Кэпиталз» в основное время предлагается с коэффициентом 1.75, что приблизительно равно 57% вероятности.

Победа «Коламбус Блю Джекетс» оценивается в 3.60 — 27% вероятности. Если командам потребуется провести овертайм, сыграет коэффициент 5.00.

Поставить на серию послематчевых буллитов можно за 10.0. Вместе с тем аналитики прогнозируют результативный хоккей. Тотал меньше 5.5 шайбы доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.15, а тотал больше 5.5 шайбы — с коэффициентом 1.70.

Гол российского форварда «Вашингтона» Александра Овечкина идёт за 1.80 (55%). Если Овечкин не сумеет отличиться, зайдёт коэффициент 2.05 (45%).