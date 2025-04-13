«Зенит» — «Краснодар»: прогноз «Чемпионата»

Автор «Чемпионата» Михаил Коробов дал прогноз на встречу РПЛ «Зенит» — «Краснодар».

Ставка: «Краснодар» не проиграет за 2.08.

Несмотря на то что встреча пройдёт в Санкт-Петербурге, в победу «Краснодара» верится больше. Обыграть сине-бело-голубых — особый азарт для «быков». Если смогут, их право на чемпионство уже вряд ли кто-то оспорит. Отрыв от петербуржцев увеличится до восьми очков. Впрочем, подопечных Мурада Мусаева вполне устроит и ничья. Главное — не поражение. Но его и не предвидится.

Краснодарцы проиграли только одну из трёх последних очных встреч в РПЛ. В первом круге победили со счётом 2:0. Забить «быкам» сейчас сложно. Мешают соперникам слаженная игра защиты и голкипер с приставкой «супер». Станислав Агкацев провёл 14 «сухих» матчей в текущем розыгрыше первенства. Повторить рекорд Сергея Овчинникова (20 игр «на ноль») будет сложно, но он попробует.

С группой атаки тоже полный порядок. Вернулись в состав и сыграли не последнюю роль в победе над «Акроном» (1:0) Эдуард Сперцян и Джон Кордоба. Последний стал главным героем встречи с «Зенитом» в первом круге. Забил сам и отдал пас, который превратил в гол Фёдор Смолов.

Краснодарцы потерпели всего лишь одно поражение в текущем розыгрыше РПЛ. К тому поражению были предпосылки — ничьи с «Рубином» (1:1) и «Химками» (2:2). Да и красно-белые тогда набрали шикарный ход. Сейчас всё иначе. Конкуренты теряют очки, а победная серия «быков» растёт. Насчитывает четыре матча. Чемпионство становится всё ближе.