«Зенит» — «Краснодар»: букмекеры оценили шансы команд

13 апреля состоится матч 24-го тура чемпионата России, в котором действующий чемпион «Зенит» примет «Краснодар». Встреча пройдёт на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Стартовый свисток запланирован на 17:00 мск.

Букмекеры в своих прогнозах однозначны, они считают фаворитами хозяев. Сделать ставку на победу «Зенита» предлагается с коэффициентом 1.80, что равно приблизительно 55% вероятности.

Победа «Краснодара» оценивается коэффициентом 5.00. Ничейный исход можно найти в линии за 3.80.

В то же время аналитики считают, что матч «Зенит» — «Краснодар» не получится результативным. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.77, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 2.12.

Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 2.00.