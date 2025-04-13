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Букмекеры спрогнозировали счёт матча «Зенит» — «Краснодар»

Букмекеры спрогнозировали счёт матча «Зенит» — «Краснодар»
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13 апреля состоится матч 24-го тура чемпионата России, в котором действующий чемпион «Зенит» примет «Краснодар». Встреча пройдёт на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге.

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Стартовый свисток запланирован на 17:00 мск.

Сделать ставку на победу «Зенита» предлагается с коэффициентом 1.80, что равно приблизительно 55% вероятности.

Победа «Краснодара» оценивается коэффициентом 5.00. Ничейный исход можно найти в линии за 3.80.

Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.77, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 2.12. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 2.00.

Наиболее вероятный исход — победа «Зенита» 1:0 (5.80). На 2:0 в пользу подопечных Сергея Семака дают 7.20, точный счёт 2:1 в пользу хозяев доступен за 9.50.

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