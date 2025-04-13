«Химки» — «Крылья Советов»: прогноз и ставка на матч

13 апреля состоится матч 24-го тура чемпионата России, в котором «Химки» примут «Крылья Советов». Встреча пройдёт на стадионе «Арена Химки» в Подмосковье. Стартовый свисток запланирован на 19:30 мск.

Букмекеры в своих прогнозах отдают едва заметное предпочтение хозяевам. Сделать ставку на победу «Химок» предлагается с коэффициентом 2.60, что равно приблизительно 38% вероятности.

Победа «Крыльев Советов» оценивается коэффициентом 2.75. Ничейный исход можно найти в линии за 3.60.

В то же время аналитики считают, что матч «Химки» — «Крылья Советов» получится результативным. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.04, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.83.

Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.63.