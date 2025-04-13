«Химки» — «Крылья Советов»: прогноз на матч РПЛ

Автор «Чемпионата» Михаил Коробов сделал прогноз на встречу РПЛ между «Химками» и «Крыльями Советов».

Ставка: тотал больше 2.5 гола за 1.83.

Болельщики «Химок» ждут от своей команды извинений за 1:4 от махачкалинского «Динамо». Франк Артига благородно взял всю вину за разгромное поражение на себя. Намерен исправиться. То есть должен подготовить подопечных к встрече с самарцами основательно.

Однако это не значит, что всё пройдёт гладко и «Крылья Советов» будут обыграны. Самарцы здорово прибавили. Уступили только в трёх из восьми предыдущих матчей чемпионата России. Победили «Зенит» (3:2), отняли очки у «Краснодара» (1:1) и ещё разгромили «Локомотив» (5:1). Поднялись на 11-ю строчку в таблице.

Всё ради Игоря Осинькина. Ранее появлялись слухи, что тренер может быть отправлен в отставку. Футболисты на деле доказывают свою преданность опытному специалисту. Стараются выкладываться на полную и показывать красивый комбинационный футбол. Даже крепкая оборона лидеров не выдержала их натиска. Что уж говорить о «Химках»?

Фаворит не проглядывается, однако можно проверить «верх» по голам. Соперники нестабильны и болезненно реагируют, когда что-то идёт не по намеченному на игру плану. Опускают руки. И такое случается нередко. На двоих в текущем розыгрыше РПЛ они пропустили без малого 80 мячей.