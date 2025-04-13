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Букмекеры назвали шансы «Ливерпуля» в первой игре после продления контракта с Салахом

13 апреля состоится матч 32-го тура чемпионата Англии, в котором «Ливерпуль» примет «Вест Хэм». Встреча пройдёт на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле. Стартовый свисток запланирован на 16:00 мск.

Это будет первая игра мерсисайдцев после продления контракта с лидером команды Мохамедом Салахом.

Букмекеры в своих прогнозах однозначны, они считают фаворитами хозяев. Сделать ставку на победу «Ливерпуля» предлагается с коэффициентом 1.32, что равно приблизительно 74% вероятности.

Победа «Вест Хэма» оценивается коэффициентом 9.70. Ничейный исход можно найти в линии за 6.10.

В то же время аналитики уверены, что матч «Ливерпуль» — «Вест Хэм» получится результативным. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.45, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.55.

Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.90.