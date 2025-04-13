«Ливерпуль» — «Вест Хэм»: прогноз на матч АПЛ

Автор «Чемпионата» Михаил Коробов дал прогноз на игру «Ливерпуль» — «Вест Хэм».

Ставка: победа «Ливерпуля» и тотал меньше 3.5 мяча за 2.30.

С «Вест Хэмом» не должно возникнуть таких больших трудностей, как с «Фулхэмом». «Молотобойцы» сейчас менее опасны. В четырёх предыдущих турах первенства они сыграли вничью с «Эвертоном» (1:1) и «Борнмутом» (2:2), уступили «Ньюкаслу» (0:1) и «Вулверхэмптону» (0:1).

Результаты для «Вест Хэма» уже имеют второстепенное значение. Грандиозных целей нет. Клуб занимает безопасную 16-ю строчку. Отрыв от располагающихся в зоне вылета команд большой. Грэм Поттер уже готовит почву для следующего сезона. Прививает культуру паса, укрепляет оборонительные ряды.

А посему наилучшим вариантом для ставки видится П1 + ТМ 3.5 мяча с коэффициентом 2.30. В последнее время результативность у мерсисайдцев хромает. Реализация подводит. Однако первым делом Слоту надо устранить безобразие в обороне, чтобы не случилось так, как было с «Фулхэмом». Так что не ждём много голов.