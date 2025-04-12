«Оренбург» — ЦСКА: прогноз Егора Титова на матч РПЛ 12 апреля

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Оренбург» – ЦСКА в 24-м туре РПЛ сезона-2024/2025.

Ставка: ТМ 2.5 за 2.00.

«Оренбург» всеми силами цепляется за место в Премьер-Лиге – обыграли «Факел», затем и «Пари НН», причём на выезде. Не сдаётся команда Слишковича, чем даже удивляет. Похвалить её стоит за характер. Против ЦСКА тоже надо играть на победу. Но в то же время наверняка есть понимание, что раскрываться с армейцами нельзя, это плохо может закончиться. Надо действовать максимально терпеливо, закрывать зоны у штрафной, не давать разбежаться, а там где-нибудь момент может появиться.

ЦСКА надёжен в обороне, там опытные ребята, все знают свои маневры. В атаке тоже прибавили. Но если «Оренбург» сам себе «не привезёт», не раскроется сверх меры, я не уверен, что победа армейцам дастся легко. Как мы видели на примере игры «Спартака» с Махачкалой, без усилий, без полной отдачи выиграть у нас в чемпионате ни у кого не получится.

Я жду вязкий футбол от хозяев, Слишкович умеет такие капканы выставлять. Много голов не будет, на мой взгляд. Поставлю на «тотал меньше 2.5», — приводит слова Титова «РБ Спорт».