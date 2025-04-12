«Оренбург» — ЦСКА: ставка Дмитрия Градиленко на игру чемпионата России

Советский и российский футболист, защитник, мастер спорта, российский футбольный агент, телекомментатор и функционер Дмитрий Градиленко дал прогноз на матч Российской Премьер-Лиги «Оренбург» — ЦСКА.

Ставка: победа ЦСКА и ТМ 4.5 за 2.14.

«Оренбург» и ЦСКА сыграют в очередном туре РПЛ. Вряд ли армейцам придётся легко в этом матче, даже если учитывать то, что футбольный клуб «Оренбург» уже, можно сказать, «двумя ногами» в Первой лиге.

Первое, выездной матч. Второе, поле с искусственным покрытием. Третье, раннее начало матча, напомню, что игра начнётся в 12:00 по московскому времени. Четвёртое, полный стадион, который будет поддерживать своих парней. И всё это перечисленное может помешать армейцам легко победить в этом матче. Но то, что они выиграют, у меня сомнений нет.

А вот какой будет сценарий и как будут развиваться события, предсказать сложно. Но армейцы забьют минимум на один мяч больше. К примеру, победу ЦСКА и тотал меньше 4.5 гола за 2.14 я беру.

«Шальной мяч» «Оренбург», конечно, может забить, даже если учесть то, что в воротах будет великий Игорь Акинфеев. Но всё равно победит «красная армия» (1:2, 1:3). Но я, повторюсь, за победу армейцев и тотал меньше 4.5», — приводит слова Градиленко «ВсеПроСпорт».