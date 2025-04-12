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«Пари НН» — «Динамо»: прогноз Константина Генича на матч РПЛ в Нижнем Новгороде

«Пари НН» — «Динамо»: прогноз Константина Генича на матч РПЛ в Нижнем Новгороде
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Комментатор чемпионатов России и Испании Константин Генич сделал прогноз на матч «Пари НН» – «Динамо» в 24-м туре РПЛ сезона-2024/2025.

Ставка: ТМ 3 за 1.70.

«Пари НН» после четырёх поражений кряду дома сыграет против московского «Динамо». Динамовцы очень неровно играют в последних турах, чередуя победы с поражениями. Важная игра для «Динамо» со всех точек зрения, безусловно, но и не менее важная для «Пари НН». «Пари НН», четыре матча проиграв, изменив схему в прошлом матче с «Оренбургом», скорее всего, вернётся к базовым настройкам Виктора Гончаренко и снова сыграет в три центральных защитника. Плюс будет отсутствовать основной голкипер Медведев, получивший двухматчевую дисквалификацию, поэтому, конечно, «Пари НН» сыграет максимально строго в обороне, постарается не пропустить, а в атаке там как получится.

Мир Российская Премьер-лига . 24-й тур
12 апреля 2025, суббота. 14:30 МСК
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Не начался
Динамо М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Я думаю, что основная идеологическая линия у «Пари НН» на этот матч — не проиграть, уж больно психологически, эмоционально вот эти поражения подряд в последних турах давят. Думаю, что вряд ли это будет сверхъяркий футбол, даже несмотря на классную атаку «Динамо». «Пари НН» постарается сыграть глубоко в обороне, отбиваясь и мало что позволяя сопернику. Мой прогноз на этот матч – «тотал меньше 3» за 1.70», — приводит слова Генича «РБ Спорт».

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