«Пари НН» — «Динамо»: прогноз Константина Генича на матч РПЛ в Нижнем Новгороде

Комментатор чемпионатов России и Испании Константин Генич сделал прогноз на матч «Пари НН» – «Динамо» в 24-м туре РПЛ сезона-2024/2025.

Ставка: ТМ 3 за 1.70.

«Пари НН» после четырёх поражений кряду дома сыграет против московского «Динамо». Динамовцы очень неровно играют в последних турах, чередуя победы с поражениями. Важная игра для «Динамо» со всех точек зрения, безусловно, но и не менее важная для «Пари НН». «Пари НН», четыре матча проиграв, изменив схему в прошлом матче с «Оренбургом», скорее всего, вернётся к базовым настройкам Виктора Гончаренко и снова сыграет в три центральных защитника. Плюс будет отсутствовать основной голкипер Медведев, получивший двухматчевую дисквалификацию, поэтому, конечно, «Пари НН» сыграет максимально строго в обороне, постарается не пропустить, а в атаке там как получится.

Я думаю, что основная идеологическая линия у «Пари НН» на этот матч — не проиграть, уж больно психологически, эмоционально вот эти поражения подряд в последних турах давят. Думаю, что вряд ли это будет сверхъяркий футбол, даже несмотря на классную атаку «Динамо». «Пари НН» постарается сыграть глубоко в обороне, отбиваясь и мало что позволяя сопернику. Мой прогноз на этот матч – «тотал меньше 3» за 1.70», — приводит слова Генича «РБ Спорт».