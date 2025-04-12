«Пари НН» — «Динамо» Москва: ставка Дмитрия Градиленко на матч РПЛ

Советский и российский футболист, защитник, мастер спорта, российский футбольный агент, телекомментатор и функционер Дмитрий Градиленко дал прогноз на матч Российской Премьер-Лиги «Пари НН» — «Динамо» Москва.

Ставка: победа «Динамо» и ТБ 1.5 за 2.10.

«Пари НН» — «Динамо» Москва. Встречаются команды, которые по некоторым статистическим показателям занимают первые места в лиге. «Динамо» — первая команда по забитым мячам, у них их уже 49. А «Пари НН» — «лучшая» в лиге наравне с «Оренбургом» по пропущенным мячам — у них по 43 пропущенных.

То, что по составу, по игре «Динамо» сильнее — это факт. И то, что оно победит, тоже факт. Так что предлагаю следующий прогноз: победа «Динамо» и тотал больше 1.5 в матче за 2.10. Динамовцы два забьют железно, а вот забьёт ли «Пари НН», это вопрос. Поэтому и предлагаю тотал больше 1.5. Но вы можете рискнуть и взять победу «Динамо» и тотал больше 2.5 за 2.60. Я за первый вариант», — приводит слова Градиленко «ВсеПроСпорт».