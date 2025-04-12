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«Рубин» — «Локомотив»: прогноз Егора Титова на матч чемпионата России в Казани

«Рубин» — «Локомотив»: прогноз Егора Титова на матч чемпионата России в Казани
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Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов дал прогноз на матч «Рубин» – «Локомотив» в 24-м туре РПЛ сезона-2024/2025.

Ставка: «Рубин» не проиграет за 1.67.

«Рахимов вряд ли может быть доволен последними матчами «Рубина». Да, в Самаре на характере выгрызли ничейный результат, играя уже в меньшинстве, но там безалаберно сыграли «Крылья». В первом тайме «Рубина» просто не было на поле, ни одного подхода невозможно вспомнить. До этого было 0:4 от «Зенита». Поэтому на домашний матч настрой будет запредельным, хоть особых целей и задач перед казанцами сейчас нет. Но надо выигрывать дома, чтобы болельщиков на трибунах было больше. Всё-таки именно на своём поле «Рубин» в последнее время побеждает – и «Пари НН», и «Спартак».

Мир Российская Премьер-лига . 24-й тур
12 апреля 2025, суббота. 17:00 МСК
Рубин
Казань
Не начался
Локомотив М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Локомотив», на мой взгляд, сейчас больше должен думать о Кубке России, где есть шанс добраться до финала по Пути регионов. Предстоит принять на своём поле «Ахмат». Этот матч должен быть важнее игры в чемпионате, где по большому счёту уже на что-то интересное трудно рассчитывать, а еврокубков у нас попросту нет. С «Зенитом» вполне прилично смотрелась команда Галактионова, цеплялась за шансы, могла даже выиграть. Но в Казани против жёсткого «Рубина», у которого с настроем всё должно быть хорошо, я не верю в победу железнодорожников.

Выбираю ставку – «Рубин» не проиграет». Скорее всего, будет ничья, но Галактионов может ротировать состав, тогда у казанцев будут вообще хорошие шансы забрать три очка», — приводит слова Титова «РБ Спорт».

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