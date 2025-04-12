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«Рубин» — «Локомотив»: ставка Дмитрия Градиленко на встречу РПЛ

«Рубин» — «Локомотив»: ставка Дмитрия Градиленко на встречу РПЛ
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Советский и российский футболист, защитник, мастер спорта, российский футбольный агент, телекомментатор и функционер Дмитрий Градиленко дал прогноз на матч Российской Премьер-Лиги «Рубин» — «Локомотив».

Ставка: ТМ 2.5 за 1.89.

«Рубин» — «Локомотив», матч 24-го тура Российской Премьер-Лиги. Восьмое место в таблице занимает «Рубин», и, по сути, у них борьба с «Ростовом» за седьмую строчку. Ниже не опустятся и выше не поднимутся. Что-то похожее и у «Локомотива» — место ниже шестого они уже не займут, а вот выше четвёртого вряд ли поднимутся.

Матч первого круга в Москве закончился тяжёлой победой хозяев, Тимофеев на 89-й минуте забил единственный мяч, «Локомотив» победил 1:0. И в Казани вряд ли мы увидим много забитых мячей.

Мир Российская Премьер-лига . 24-й тур
12 апреля 2025, суббота. 17:00 МСК
Рубин
Казань
Не начался
Локомотив М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Локо» в Казани в последние годы играет удачно. Берём последние их восемь игр, проведённых в Казани с 2017 года, – четыре ничьих и четыре победы «Локомотива». В семи матчах было забито не больше двух мячей. Поэтому мой прогноз в матче — тотал меньше 2.5 за 1.89.

Я не соглашусь с букмекерами, которые считают «Локомотив» фаворитом. Считаю, что в этой игре может быть три результата. Но много забитых мячей мы не увидим — тотал меньше 2.5 в матче», — приводит слова Градиленко «ВсеПроСпорт».

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