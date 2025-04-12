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«Ахмат» — «Ростов»: прогноз Константина Генича на матч РПЛ в Грозном

«Ахмат» — «Ростов»: прогноз Константина Генича на матч РПЛ в Грозном
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Комментарии

Комментатор чемпионатов России и Испании Константин Генич сделал прогноз на матч «Ахмат» – «Ростов» в 24-м туре РПЛ сезона-2024/2025.

Ставка: победа «Ахмата» за 2.38.

«Ахмат» сыграет с «Ростовом». Вот эта игра важная, безусловно, для «Ахмата». Насколько она важна для «Ростова», это мы поймём по составу, поймём по мотивации ростовчан, потому что у них впереди ответный матч против «Зенита» в Кубке. «Ахмату» тоже играть в Кубке против «Локомотива», но и в чемпионате надо ситуацию исправлять.

Мир Российская Премьер-лига . 24-й тур
12 апреля 2025, суббота. 19:30 МСК
Ахмат
Грозный
Не начался
Ростов
Ростов-на-Дону
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

У «Ахмата» семиматчевая беспроигрышная серия, но в последних четырёх турах он не побеждает, это четыре подряд ничейных результата, и все игры получаются «низовые». В последних двух матчах «Ахмат» вообще не забивает — ни «Факелу», ни «Спартаку», хотя моменты были. Если команда Ташуева сыграет очень грамотно, аккуратно в обороне, то с этим «Ростовом» «Ахмат» примерно представляет, как играть и во что играть.

Если вспомнить матч первого круга между этими командами, то «Ахмат» тогда одержал победу со счётом 3:2, это была долгожданная победа для него в сезоне. Не исключаю, что и дома, на своём стадионе, на «Ахмат Арене», грозненцы окажутся сильнее. «Ахмат» просто более мотивированный и более нуждающийся в очках коллектив.

Мой прогноз на матч — победа «Ахмата» за 2.38», — приводит слова Генича «РБ Спорт».

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