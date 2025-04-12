Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

«Реал Сосьедад» — «Мальорка»: ставка Игоря Семшова на матч Примеры

«Реал Сосьедад» — «Мальорка»: ставка Игоря Семшова на матч Примеры
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший полузащитник «Торпедо», ЦСКА, «Динамо», «Зенита» и сборной России Игорь Семшов предложил ставку на матч испанской Примеры «Реал Сосьедад» — «Мальорка».

Ставка: победа «Реала Сосьедад» за 1.85.

«Обе команды находятся в непосредственной близости к зоне еврокубков: «Реал Сосьедад» занимает восьмое место с 41 очком, а «Мальорка» — 10-е с 40 очками.

«Реал Сосьедад» демонстрирует положительную динамику, одержав две победы подряд: над «Вальядолидом» (2:1) и «Лас-Пальмасом» (3:1). У «Реала Сосьедад» выделяются нападающий Микель Оярсабаль и полузащитник Такефуса Кубо. Однако команда столкнулась с кадровыми проблемами: травмированы Арсен Захарян и Брайс Мендес.

Испания — Примера . 31-й тур
12 апреля 2025, суббота. 15:00 МСК
Реал Сосьедад
Сан-Себастьян
Не начался
Мальорка
Пальма-де-Мальорка
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

В то же время «Мальорка» испытывает трудности, проиграв два последних матча: «Валенсии» (0:1) и «Сельте» (1:2). Команда не побеждала на выезде в 2025 году. В составе «Мальорки» ключевыми игроками являются нападающий Ведат Мурики и полузащитник Дани Родригес.

Если учитывать текущую форму команд и фактор домашнего поля, «Реал Сосьедад» выглядит фаворитом встречи. Ставим на его победу», — приводит слова Семшова «ВсеПроСпорт».

Материалы по теме
Экспресс с коэффициентом 9.07: Овечкин привыкает к новому званию, «Барселона» мстит
Экспресс с коэффициентом 9.07: Овечкин привыкает к новому званию, «Барселона» мстит
Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android