«Бавария» — «Боруссия» Д: ставка Эльвина Керимова на матч Бундеслиги

Комментатор Эльвин Керимов дал прогноз на матч Бундеслиги «Бавария» — «Боруссия» Дортмунд.

Ставка: обе забьют и ТБ 2.5 за 1.76.

«Бавария» и «Боруссия» Дортмунд сыграют в 29-м туре чемпионата Германии. «Бавария» сохраняет шестиочковый отрыв от «Байера», идёт на первом месте. «Дортмунд» за последние два тура одержал две победы и даже сохраняет надежду на попадание в зону Лиги чемпионов, в топ-4, — пятиочковое отставание. И «Дортмунду» сейчас очень тоже очки нужны.

Обе команды сыграли в Лиге чемпионов, проиграли, но по-разному. «Бавария», пожалуй, не по делу дома «Интеру» уступила. А «Дортмунд» без шансов в Барселоне проиграл. Хотя «Боруссия» там на гол свой наиграла, моментов было достаточно, чтобы забить.

«Бавария» сильно пострадала, конечно, из-за травм. В Дер-Класикер кто-то вернётся, может быть, Упамекано, но вопрос, в какой форме игроки после травм. Так что, конечно, сильно бьёт по атакующему потенциалу «Баварии» и отсутствие Мусиалы. Тем не менее с «Интером» моменты имели.

Я думаю, что будет открытая игра. «Бавария» дома даже в усечённом составе моменты с «Интером» создавала и достаточно создала, чтобы не проиграть, и даже выиграть могла. Ну а «Дортмунд», я думаю, на пространстве, в быстрых атаках будет свои моменты находить.

Я возьму в этом матче комбинированную ставку: обе забьют и тотал голов больше 2.5 с коэффициентом 1.76», — приводит слова Керимова «ВсеПроСпорт».