«Леганес» — «Барселона»: ставка Александра Мостового на матч Примеры

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой предложил ставку на матч испанской Примеры «Леганес» — «Барселона».

Ставка: победа «Барселоны» 3:1 за 9.20.

«Леганес» и «Барселона» сыграют в 31-м туре чемпионата Испании. Пару дней назад каталонцы проводили встречу в Лиге чемпионов. Но я совершенно не считаю, что сейчас клуб из-за этого потеряет очки.

В общем-то, было заранее понятно, что в четвертьфинальной паре ЛЧ «Барселона» — «Боруссия» Дортмунд никакой интриги нет. И эти ожидания подтвердились несколько дней назад. Каталонцы в доминирующей манере смогли выиграть, забили четыре мяча и ни разу не пропустили. Отличный матч в исполнении Рафиньи, Левандовского Ямаля.

Да, до этого в Примере на выходных «Барса» потеряла очки – сыграла вничью с «Бетисом», единственным клубом, выступающим сейчас в чемпионате на примерно таком же уровне. Они поделили баллы – 1:1. Но за несколько месяцев это чуть ли не единственная неудача «сине-гранатовых», остальные были победы. В 2025 году коллектив так ни разу и не проиграл, намерен он продолжать эту серию.

В Ла Лиге «Барса» лидирует. Более того, несмотря на ничью в прошлом туре, её отрыв от «Реала» увеличился – мадридцы вообще проиграли, так что теперь между ними четыре очка. Ну а «Леганес» идёт на 18-м месте сейчас, в зоне вылета. И этим, в принципе, всё сказано. Да, в Испании есть пример той же «Валенсии», которая тоже долгое время шла низко в таблице, но потом улучшила результаты. Однако про «Леганес» мы уже вряд ли такое скажем.

Тут всё заранее понятно. «Барса» заряжена, мотивирована, сильна. Она идёт к треблу. Да, может быть, не полностью основной состав выйдет на поле. Но даже он легко должен обыгрывать нынешний «Леганес». Ставлю на победу «Барселоны» со счётом 3:1 – коэффициент 9.20», — приводит слова Мостового «ВсеПроСпорт».