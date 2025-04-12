«Трактор» — «Динамо» Мн: ставка Анатолия Емелина на матч второго раунда плей-офф КХЛ

Советский и российский хоккеист, мастер спорта международного класса, тренер Анатолий Емелин предложил ставку на матч КХЛ «Трактор» – «Динамо» Минск.

Ставка: ТМ 5 за 1.89.

«Белорусский клуб сейчас на пике эмоционального подъёма. Исторический выигрыш серии плей-офф, да ещё и у столь мощного, неуступчивого соперника. Да и с точки зрения хоккейных кондиций команда Квартальнова сейчас в идеальной форме. Горячая злая оборона, куражный вратарь Демченко. А нападение вообще разрядилось 25 шайбами по ходу серии с ЦСКА.

У «Трактора» прямо сейчас слабых мест куда больше. И шокирующая нестабильность канадского голкипера, и провальные дебюты матчей, и способность звёзд атаки «исчезнуть» в самый нужный момент. Да, челябинцы посвежее, поскольку в первом раунде потратили поменьше сил. Но этот фактор начнёт играть ближе к середине серии. А в стартовой встрече преимущество у минчан, и победят, скорее всего, тоже они. А счёт встречи должен порадовать любителей результативного хоккея — мало сомнений в том, что уральские болельщики увидят больше 5 шайб», — приводит слова Емелина «ВсеПроСпорт».