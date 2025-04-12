Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

«Трактор» — «Динамо» Мн: ставка Анатолия Емелина на матч второго раунда плей-офф КХЛ

«Трактор» — «Динамо» Мн: ставка Анатолия Емелина на матч второго раунда плей-офф КХЛ
Аудио-версия:
Комментарии

Советский и российский хоккеист, мастер спорта международного класса, тренер Анатолий Емелин предложил ставку на матч КХЛ «Трактор» – «Динамо» Минск.

Ставка: ТМ 5 за 1.89.

«Белорусский клуб сейчас на пике эмоционального подъёма. Исторический выигрыш серии плей-офф, да ещё и у столь мощного, неуступчивого соперника. Да и с точки зрения хоккейных кондиций команда Квартальнова сейчас в идеальной форме. Горячая злая оборона, куражный вратарь Демченко. А нападение вообще разрядилось 25 шайбами по ходу серии с ЦСКА.

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/4 финала. 1-й матч
12 апреля 2025, суббота. 14:00 МСК
Трактор
Челябинск
Не начался
Динамо Мн
Минск
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

У «Трактора» прямо сейчас слабых мест куда больше. И шокирующая нестабильность канадского голкипера, и провальные дебюты матчей, и способность звёзд атаки «исчезнуть» в самый нужный момент. Да, челябинцы посвежее, поскольку в первом раунде потратили поменьше сил. Но этот фактор начнёт играть ближе к середине серии. А в стартовой встрече преимущество у минчан, и победят, скорее всего, тоже они. А счёт встречи должен порадовать любителей результативного хоккея — мало сомнений в том, что уральские болельщики увидят больше 5 шайб», — приводит слова Емелина «ВсеПроСпорт».

Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android