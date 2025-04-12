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«Динамо» Москва — «Ак Барс»: ставка Дарьи Тубольцевой на игру Кубка Гагарина

«Динамо» Москва — «Ак Барс»: ставка Дарьи Тубольцевой на игру Кубка Гагарина
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Журналистка Дарья Тубольцева сделала свою ставку на матч КХЛ «Динамо» Москва – «Ак Барс».

Ставка: победа «Динамо» за 2.04.

«В первом матче серии второго раунда Кубка Гагарина между московским «Динамо» и казанским «Ак Барсом» ожидается напряжённая борьба. Обе команды обладают мастерами в атаке, умеют терпеть и выигрывать непростые матчи. А ещё игры этих команд в регулярном чемпионате были довольно зрелищными. Но в плей-офф все будут куда осторожнее.

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/4 финала. 1-й матч
12 апреля 2025, суббота. 16:30 МСК
Динамо М
Москва
Не начался
Ак Барс
Казань
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Московское «Динамо» известно своей организованной игрой и надёжной обороной. У «Динамо» восстановился после травмы Подъяпольский, что дало вариативность на последнем рубеже. «Ак Барс» провёл крайне неровную серию с «Автомобилистом», где успешных матчей было почти поровну с неудачными. Это может стать решающим фактором в предстоящей встрече.​ А ещё есть ощущение, что состав москвичей просто сильнее, у Кудашова в четвёртом звене играет мастер Рашевский, а у Гатиятулина в третьем О’Делл, который не пригодился «Динамо».

Если учитывать текущую форму команд и фактор домашней площадки, ставка на победу московского «Динамо» выглядит обоснованной», — приводит слова Тубольцевой «ВсеПроСпорт».

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