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«Динамо» Москва — «Ак Барс»: ставка Анатолия Емелина на матч плей-офф КХЛ 12 апреля

«Динамо» Москва — «Ак Барс»: ставка Анатолия Емелина на матч плей-офф КХЛ 12 апреля
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Советский и российский хоккеист, мастер спорта международного класса, тренер Анатолий Емелин предложил ставку на матч КХЛ «Динамо» Москва – «Ак Барс».

Ставка: победа «Динамо» за 2.04.

«В «гладком» чемпионате бело-голубые с казанцами забивали друг другу помногу. Но теперь у москвичей в рамке не будет смешного голкипера Миски, а Гатиятулин с первого матча плей-офф старается играть в максимально закрытый хоккей. Больше пяти голов на двоих соперники друг другу точно не забьют.

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/4 финала. 1-й матч
12 апреля 2025, суббота. 16:30 МСК
Динамо М
Москва
Не начался
Ак Барс
Казань
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Матч «Динамо» — «Ак Барс» 12 апреля можно посмотреть в онлайн-кинотеатре «Кинопоиск».

Исход встречи тоже достаточно очевиден. «Динамо» более сыгранная и более мастеровитая команда, которая к тому же получила отличную кубковую практику в первом раунде. Уж если удалось сдержать мощнейшее нападение СКА, то против «Ак Барса» будет куда легче. Стабильность и уверенность в себе также выше у хозяев. Так что ставим на победу хозяев с уверенной разницей», — приводит слова Емелина «ВсеПроСпорт».

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