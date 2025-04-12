«Коламбус» — «Вашингтон»: ставка Германа Титова на матч НХЛ

Известный российский хоккеист и тренер Герман Титов предложил ставку на матч НХЛ «Коламбус» – «Вашингтон».

Ставка: ничья за 4.40.

«Вашингтон» досрочно гарантировал первое место в Восточной конференции. Запас очков позволит спокойно готовиться к плей-офф, не особо беспокоясь о результатах оставшихся в регулярке матчей. Однако сильно расслабляться команда Спенсера Карбери не собирается. В прошлой игре она вырвала победу у «Каролины» в серии буллитов.

НХЛ — регулярный чемпионат НХЛ — регулярный чемпионат 12 апреля 2025, суббота. 19:30 МСК Коламбус Блю Джекетс Коламбус Не начался Вашингтон Кэпиталз Вашингтон Кто победит в основное время? П1 X П2

Не стоит ждать лёгкой прогулки и против «Коламбуса», который сохраняет математические шансы на попадание в плей-офф. От восьмого места «Блю Джекетс» отстают на шесть очков. Чтобы рассчитывать на борьбу с «Монреалем», команде надо одержать четыре победы подряд. В такой расклад верится с большим трудом, несмотря на две победы в прошлых матчах над «Оттавой» и «Баффало». «Коламбус» сыграет дома, и поддержка трибун может стать дополнительным преимуществом. У «Вашингтона» перед выездом в Огайо был тяжёлый отрезок, в том числе эмоционально после рекорда Александра Овечкина. Поэтому ожидаем равный хоккей и поставим на ничью в основное время», — приводит слова Титова «ВсеПроСпорт».