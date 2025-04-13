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«Лацио» — «Рома»: стали известны шансы команд в римском дерби

«Лацио» — «Рома»: стали известны шансы команд в римском дерби
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13 апреля в матче 32-го тура итальянской Серии А «Лацио» примет «Рому». Римское дерби пройдёт на стадионе «Олимпико», стартовый свисток запланирован на 21:45 мск. Главный судья — Симоне Содза.

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Букмекеры уже сделали прогноз, они отдают едва заметное предпочтение номинальным гостям. Сделать ставку на победу «Ромы» предлагается с коэффициентом 2.65, что равно 37% вероятности.

Победа «Лацио» оценивается коэффициентом 3.00. Ничейный исход можно найти в линии за 3.20.

В то же время аналитики считают, что матч «Лацио» — «Рома» не получится результативным. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.70, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 2.23.

Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.88.

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