«Лацио» — «Рома»: прогноз на матч чемпионата Италии

Автор «Чемпионата» Михаил Коробов дал прогноз на игру Серии А «Лацио» — «Рома».

Ставка: «Рома» победит за 2.65.

«Рому» не остановить. После назначения Клаудио Раньери она познала дзен. Беспроигрышная серия в чемпионате Италии насчитывает уже 15 встреч! Ничьих за этот период времени всего четыре. Даже «Лацио» в первом круге уверенно обыграла со счётом 2:0.

Из Лиги Европы «джаллоросси» вылетели, потерпев досадное поражение от «Атлетика» из Бильбао. Внутренняя арена — единственная возможность для них добыть путёвку в следующий розыгрыш еврокубков. Так что полная сфокусированность на римском дерби, основательная подготовка к нему.

Во встрече предыдущего тура «волки» на выезде сыграли вничью с «Ювентусом» (1:1). Помог избежать поражения гол бывшего нападающего «Ростова» Эльдора Шомуродова. Форвард здорово прибавил при Раньери. Стал получать больше игровой практики и приносить много пользы.

Ради продления контракта с «Ромой» Шомуродов готов на понижение зарплаты. Браво, Раньери! Тренер создал волшебную атмосферу в раздевалке и значительно улучшил культуру паса. Выработалась «химия». Исход римского дерби предсказуем. «Джаллоросси» — фавориты.