«Локомотив» — «Авангард»: определён фаворит второго матча серии

В воскресенье, 13 апреля, на льду стадиона «Арена-2000-Локомотив» в Ярославле состоится второй матч серии «Локомотив» — «Авангард». Стартовое вбрасывание запланировано на 17:00 мск.

Счёт в серии 1-0 в пользу омичей.

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение подопечным Игоря Никитина. Сделать ставку на победу ярославского «Локомотива» в основное время предлагается с коэффициентом 1.89, что приблизительно равно 52% вероятности.

Победа омского «Авангарда» по итогам трёх периодов оценивается в 3.90. Если командам потребуется провести овертайм, сыграет коэффициент 3.85.

В то же время аналитики считают, что второй матч серии «Локомотив» — «Авангард» не получится результативным. Тотал меньше 4.5 шайбы доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.77, а тотал больше 4.5 шайбы — с коэффициентом 2.05.