Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

«Локомотив» — «Авангард»: определён фаворит второго матча серии

«Локомотив» — «Авангард»: определён фаворит второго матча серии
Аудио-версия:
Комментарии

В воскресенье, 13 апреля, на льду стадиона «Арена-2000-Локомотив» в Ярославле состоится второй матч серии «Локомотив» — «Авангард». Стартовое вбрасывание запланировано на 17:00 мск.

Материалы по теме
«Локомотив» — «Авангард», второй матч. Игорь Никитин быстро придёт в себя
«Локомотив» — «Авангард», второй матч. Игорь Никитин быстро придёт в себя

Счёт в серии 1-0 в пользу омичей.

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение подопечным Игоря Никитина. Сделать ставку на победу ярославского «Локомотива» в основное время предлагается с коэффициентом 1.89, что приблизительно равно 52% вероятности.

Победа омского «Авангарда» по итогам трёх периодов оценивается в 3.90. Если командам потребуется провести овертайм, сыграет коэффициент 3.85.

В то же время аналитики считают, что второй матч серии «Локомотив» — «Авангард» не получится результативным. Тотал меньше 4.5 шайбы доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.77, а тотал больше 4.5 шайбы — с коэффициентом 2.05.

Материалы по теме
«Зенит» — «Краснодар». Действующий чемпион принимает будущего
«Зенит» — «Краснодар». Действующий чемпион принимает будущего
Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android