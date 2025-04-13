«Локомотив» — «Авангард»: прогноз на второй матч серии плей-офф КХЛ

Автор «Чемпионата» Алексей Анисимов подготовил прогноз на второй матч серии Кубка Гагарина «Локомотив» — «Авангард».

Ставка: тотал меньше 4.5 гола за 1.77.

В первом матче второго раунда Кубка Гагарина нарисовался омский «Авангард» с этим вашим Ги Буше, взял да и хлопнул победителя регулярки со счётом 4:1. В целом по делу: забросил быструю шайбу, использовал свои моменты и даже воспользовался единственным большинством.

Понятное дело, что подопечные Игоря Никитина были после 10-дневного перерыва, а потому не сразу включились в игру. Во второй встрече серии, которая, кстати, тоже пройдёт на домашнем стадионе в Ярославле, они себя покажут уже лучше, определённо добавят. Всё-таки ехать в Омск к сегодняшнему «Авангарду» при 0-2 — почти приговор.

Однако принципиально нового хоккея ждать от «Локомотива» не стоит. Не для того тренерский штаб ставил такую выверенную, местами пресную игру, чтобы в один миг при 0-1 в серии и как минимум при трёх матчах впереди отходить от своей схемы. Всё же схема работала всю регулярку. Поэтому ждать голевого парада в предстоящей встрече не стоит.

«Авангарду» же просто не имеет смысла форсировать события. С Ги Буше клуб преобразился, и это тренерская заслуга. Штаб прекрасно понимает, что выудить победу на выезде у такого соперника — уже успех. Вряд ли полезут на рожон. Поэтому будет логично проверить тотал меньше 4.5 шайбы. Тем более что коэффициент дают вполне рабочий.