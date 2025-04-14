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«Борнмут» — «Фулхэм»: букмекеры определили фаворита

«Борнмут» — «Фулхэм»: букмекеры определили фаворита
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14 апреля состоится матч 32-го тура чемпионата Англии, в котором «Борнмут» примет «Фулхэм». Встреча пройдёт на стадионе «Виталити» в Борнмуте. Стартовый свисток запланирован на 22:00 мск.

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Букмекеры в своих прогнозах считают фаворитами хозяев. Сделать ставку на победу «Борнмута» предлагается с коэффициентом 2.10, что равно приблизительно 47% вероятности.

Победа «Фулхэма» оценивается коэффициентом 3.50. Ничейный исход можно найти в линии за 3.80.

В то же время аналитики считают, что матч «Борнмут» — «Фулхэм» получится результативным. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.15, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.75.

Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.61.

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