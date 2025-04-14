«Борнмут» — «Фулхэм»: прогноз на матч АПЛ

Автор «Чемпионата» Михаил Коробов подготовил прогноз на игру «Борнмут» — «Фулхэм».

Ставка: «Фулхэм» не проиграет за 1.79.

Пока Ираола занимается тем, что прорабатывает спад и пытается найти выход из кризиса, «Фулхэм» рвётся в еврокубки. Занимает восьмое место в турнирной таблице АПЛ. Отставание от идущего на шестом месте «Манчестер Сити» составляет четыре очка. Вполне себе рабочее положение для сенсации.

Несмотря на сложный календарь, «дачники» выиграли пять из восьми предыдущих встреч чемпионата Англии. В матче последнего тура победили лидирующий «Ливерпуль» (3:2)! Заключить пари на то, что как минимум не уступят «Борнмуту», можно с коэффициентом 1.79.

Победа над «Ливерпулем» должна дать команде Марку Силвы мощный заряд положительных эмоций, улучшить и без того хорошее психологическое состояние. Этого воодушевления должно хватить для того, чтобы побороть усталость и добыть важные очки на выезде в Борнмуте.