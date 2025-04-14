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«Наполи» — «Эмполи»: прогноз и ставки на матч Серии А

«Наполи» — «Эмполи»: прогноз и ставки на матч Серии А
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14 апреля в матче 32-го тура итальянской Серии А «Наполи» примет «Эмполи». Встреча пройдёт на стадионе «Диего Армандо Марадона» в Неаполе. Стартовый свисток запланирован на 21:45 мск.

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Букмекеры в своих прогнозах однозначны, они считают фаворитами хозяев. Сделать ставку на победу «Наполи» предлагается с коэффициентом 1.35, что равно 74% вероятности.

Победа «Эмполи» оценивается коэффициентом 10.5. Ничейный исход можно найти в линии за 5.30.

В то же время аналитики сомневаются, что матч «Наполи» — «Эмполи» получится результативным. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.92, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.94.

Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 2.32.

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