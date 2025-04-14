«Наполи» — «Эмполи»: прогноз «Чемпионата»

Автор «Чемпионата» Михаил Коробов дал прогноз на игру «Наполи» — «Эмполи».

Ставка: «Наполи» победит + тотал меньше 3.5 гола за 1.84.

В двух последних турах первенства неаполитанцы победили «Милан» (2:1) и на выезде отняли очки у «Болоньи» (1:1). Не предел мечтаний, но по содержанию неплохо. Надо добавлять остроты в атаке. А то Ромелу Лукаку уже начинает терять запал. В девяти последних матчах Серии А отметился всего тремя результативными действиями.

Главным оружием Антонио Конте является собранная командная игра в защите. Забивают его подопечные не по праздникам, но нечасто. В среднем 1,5 гола за встречу в Серии А. В первом круге победили «Эмполи» со счётом 1:0. И в этот раз не предвидится чего-то экстраординарного.

«Эмполи» — беспросветный аутсайдер, сильно ослабленный кадровыми потерями. Безвыигрышная серия в чемпионате Италии насчитывает 16 встреч. Ничьих за этот период времени — всего пять. Причём все очки добыты в матчах с располагающимися в нижней части турнирной таблицы командами.

Если бы не огромное количество травм, следить за «Эмполи» было бы интереснее. Роберто Д'Аверса делает всё, что в его силах, хорошо структурирует оборону. Ни в одной из пяти предыдущих встреч его подопечные не пропустили больше одного мяча. Однако стараний тренера и стимула в виде борьбы за выживание недостаточно.