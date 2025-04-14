Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

«Наполи» — «Эмполи»: прогноз «Чемпионата»

«Наполи» — «Эмполи»: прогноз «Чемпионата»
Аудио-версия:
Комментарии

Автор «Чемпионата» Михаил Коробов дал прогноз на игру «Наполи» — «Эмполи».

Ставка: «Наполи» победит + тотал меньше 3.5 гола за 1.84.

Материалы по теме
«Атлетико» — «Вальядолид». Диего Симеоне пока с надеждой
«Атлетико» — «Вальядолид». Диего Симеоне пока с надеждой

В двух последних турах первенства неаполитанцы победили «Милан» (2:1) и на выезде отняли очки у «Болоньи» (1:1). Не предел мечтаний, но по содержанию неплохо. Надо добавлять остроты в атаке. А то Ромелу Лукаку уже начинает терять запал. В девяти последних матчах Серии А отметился всего тремя результативными действиями.

Главным оружием Антонио Конте является собранная командная игра в защите. Забивают его подопечные не по праздникам, но нечасто. В среднем 1,5 гола за встречу в Серии А. В первом круге победили «Эмполи» со счётом 1:0. И в этот раз не предвидится чего-то экстраординарного.

«Эмполи» — беспросветный аутсайдер, сильно ослабленный кадровыми потерями. Безвыигрышная серия в чемпионате Италии насчитывает 16 встреч. Ничьих за этот период времени — всего пять. Причём все очки добыты в матчах с располагающимися в нижней части турнирной таблицы командами.

Если бы не огромное количество травм, следить за «Эмполи» было бы интереснее. Роберто Д'Аверса делает всё, что в его силах, хорошо структурирует оборону. Ни в одной из пяти предыдущих встреч его подопечные не пропустили больше одного мяча. Однако стараний тренера и стимула в виде борьбы за выживание недостаточно.

Материалы по теме
«Борнмут» — «Фулхэм». Победа над «Ливерпулем» стирает границы возможного
«Борнмут» — «Фулхэм». Победа над «Ливерпулем» стирает границы возможного
Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android