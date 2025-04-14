Названы шансы «Атлетико» победить худший клуб чемпионата Испании

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14 апреля в матче 31-го тура испанской Примеры «Атлетико» примет «Вальядолид». Встреча пройдёт на стадионе «Сивитас Метрополитано» в Мадриде. Стартовый свисток запланирован на 22:00 мск.

Букмекеры в своих прогнозах однозначны, они считают фаворитами хозяев. Сделать ставку на победу «Атлетико» предлагается с коэффициентом 1.13, что равно приблизительно 88% вероятности.

Победа «Вальядолида», который идёт последним в турнирной таблице, оценивается коэффициентом 22.0. Ничейный исход можно найти в линии за 10.5.

В то же время аналитики уверены, что матч «Атлетико» — «Вальядолид» получится результативным. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.75, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.45.

Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 2.40.