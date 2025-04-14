«Атлетико» Мадрид — «Вальядолид»: прогноз на матч

Автор «Чемпионата» Михаил Коробов дал прогноз на встречу «Атлетико» — «Вальядолид».

Ставка: «Атлетико» победит с форой (-2.5) за 2.15.

«Вальядолид» обыграть будет куда проще, чем «Севилью». В первом круге подопечные Симеоне победили крупно — 5:0. Да и в целом история очных встреч полностью на их стороне. Последнее поражение мадридцев датировано 2009 годом, а ничья за этот период всего лишь одна — в Вальядолиде.

В текущем тонусе от аутсайдера не стоит ждать сенсации. Он замыкает турнирную таблицу чемпионата Испании. Отставание от «Алавеса» уже не нагнать. Да и предпосылок к улучшению ситуации не наблюдается. Безвыигрышная серия в первенстве насчитывает 11 встреч. Всё очень плохо.

«Вальядолид» совершенно неконкурентоспособен. Проигрывает всем подряд и очень много пропускает. А статистика выездов — это вообще караул. Одна победа против 14 поражений. Забито всего 11 мячей, в то время как пропущено — 44. Ожидается разгром или крупная победа «Атлетико».