«Акрон» — «Факел»: прогноз Константина Генича на матч РПЛ

Комментатор чемпионатов России и Испании Константин Генич дал прогноз на матч «Акрон» – «Факел» в 24-м туре РПЛ сезона-2024/2025.

Ставка: обе забьют за 2.02.

«Акрон» сыграет с «Факелом». Тоже важнейшая игра для тех и для других. Казалось бы, «Акрон» уже себя обезопасил от попадания, например, в стыковые матчи, но сейчас всё уплотнилось во второй части турнирной таблицы. И «Акрон» после трёх поражений подряд играет дома против аутсайдера. Конечно, он рассчитывает эту неприятную серию для себя прервать. Но и «Факелу» после смены тренера позарез нужны очки. Когда-то эта безголевая серия для «Факела» оборвётся, и Игорь Шалимов декларировал, что команда сменит схему, сменит концепцию игры, сменит, возможно, стиль игры, и любопытно будет посмотреть на воронежцев в этой встрече.

«Акрон» много пропускает, одна из наиболее пропускающих команд чемпионата. «Факел» меньше всех забил, но когда-то всё-таки он забить должен, какой-нибудь стандарт, аут, может быть, где-то повезёт. «Факел» обязательно эту безголевую для себя серию прервёт. Не уверен, что «Факел» выиграет, хотя чуйка подсказывает, что здесь вполне может даже не сенсация произойти, а неожиданный результат. Но верю, что команды обменяются забитыми мячами. У «Акрона» есть Дзюба, у «Факела» есть желание наконец-то забить.

Мой прогноз – «обе забьют» за 2.02», — приводит слова Генича «РБ Спорт».