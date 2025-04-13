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«Акрон» — «Факел»: ставка Дмитрия Градиленко на встречу чемпионата России

«Акрон» — «Факел»: ставка Дмитрия Градиленко на встречу чемпионата России
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Советский и российский футболист, защитник, мастер спорта, российский футбольный агент, телекомментатор и функционер Дмитрий Градиленко дал прогноз на матч Российской Премьер-Лиги «Акрон» — «Факел».

Ставка: «Факел» не проиграет» за 1,79.

«Акрон» — «Факел», 24-й тур РПЛ. Команды разделяют 10 очков, «Факел» — на 15-м месте, а дебютант лиги «Акрон» — на девятом.

Напомню, руководство «Факела» перед последним туром назначило нового главного тренера — Игоря Михайловича Шалимова. И первый матч, который проходил в Воронеже с «Ахматом» под его руководством, завершился со счётом 0:0. Я, естественно, болею и желаю удачи Игорю Михайловичу. Ситуация очень тяжёлая, но у него должно получиться.

Мир Российская Премьер-лига . 24-й тур
13 апреля 2025, воскресенье. 14:30 МСК
Акрон
Тольятти
Не начался
Факел
Воронеж
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Матч первого круга, а если быть точным, 2-го тура в Воронеже, закончился победой «Акрона». Играя в большинстве весь второй тайм (на 45-й+ минуте в первом тайме был удалён нападающий Марков, которого уже в команде нет, и слава богу), гости забили дважды. И почему то же самое, я имею в виду победу в гостях, не может сделать «Факел»?

Понятно, что за восемь тренировок Шалимову вряд ли удастся кардинально поменять игру. Но я уверен, что он с пользой провёл эти тренировочные дни, много занимался теорией и стандартными положениями, и я жду гол «Факела» после стандарта.

Ну а теперь к прогнозу. «Факел» не проиграет» за 1.79. Это мой прогноз. Может быть, это необъективная ставка, но я очень хочу, чтобы у Шалимова получилось и на радость болельщикам «Факел» остался в РПЛ», — приводит слова Градиленко «ВсеПроСпорт».

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