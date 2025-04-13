Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

«Зенит» — «Краснодар»: ставка Дмитрия Градиленко на матч чемпионата России

«Зенит» — «Краснодар»: ставка Дмитрия Градиленко на матч чемпионата России
Аудио-версия:
Комментарии

Советский и российский футболист, защитник, мастер спорта, российский футбольный агент, телекомментатор и функционер Дмитрий Градиленко дал прогноз на матч Российской Премьер-Лиги «Зенит» — «Краснодар».

Ставка: победа «Зенита» за 1.80.

«Зенит» — «Краснодар». Пять очков у краснодарцев в плюсе. И «Краснодар» после зимней паузы в пяти матчах набрал 13 очков, допустив осечку лишь раз, дома не сумев обыграть «Крылья Советов», тот матч закончился 1:1. А в остальных четырёх клуб одержал сухие победы, забив при этом 10 мячей.

Мир Российская Премьер-лига . 24-й тур
13 апреля 2025, воскресенье. 17:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Не начался
Краснодар
Краснодар
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

У «Зенита» после зимней паузы дела идут намного хуже — две победы, две ничьих и поражение. И терять очки уже нельзя.

Моё мнение, что в этом матче много забитых голов мы не увидим. Поэтому предлагаю рассмотреть ставку «точный счёт 1:0; 0:1; 0:0» за 3.20. Второй вариант более приземлённый — это просто победа «Зенита» за 1.80.

Хозяева «прижаты к стене» и отступать уже некуда. Главный арбитр матча Павел Кукуян. Я за второй вариант — победа «Зенита» за 1.80», — приводит слова Градиленко «ВсеПроСпорт».

Материалы по теме
«Зенит» — «Краснодар». Действующий чемпион принимает будущего
«Зенит» — «Краснодар». Действующий чемпион принимает будущего
Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android