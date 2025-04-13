«Зенит» — «Краснодар»: ставка Дмитрия Градиленко на матч чемпионата России

Советский и российский футболист, защитник, мастер спорта, российский футбольный агент, телекомментатор и функционер Дмитрий Градиленко дал прогноз на матч Российской Премьер-Лиги «Зенит» — «Краснодар».

Ставка: победа «Зенита» за 1.80.

«Зенит» — «Краснодар». Пять очков у краснодарцев в плюсе. И «Краснодар» после зимней паузы в пяти матчах набрал 13 очков, допустив осечку лишь раз, дома не сумев обыграть «Крылья Советов», тот матч закончился 1:1. А в остальных четырёх клуб одержал сухие победы, забив при этом 10 мячей.

У «Зенита» после зимней паузы дела идут намного хуже — две победы, две ничьих и поражение. И терять очки уже нельзя.

Моё мнение, что в этом матче много забитых голов мы не увидим. Поэтому предлагаю рассмотреть ставку «точный счёт 1:0; 0:1; 0:0» за 3.20. Второй вариант более приземлённый — это просто победа «Зенита» за 1.80.

Хозяева «прижаты к стене» и отступать уже некуда. Главный арбитр матча Павел Кукуян. Я за второй вариант — победа «Зенита» за 1.80», — приводит слова Градиленко «ВсеПроСпорт».