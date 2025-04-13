«Зенит» — «Краснодар»: прогноз Константина Генича на центральный матч 24-го тура РПЛ

Комментатор Константин Генич дал прогноз на матч РПЛ «Зенит» — «Краснодар».

Ставка: победа «Зенита» и ТМ 3.5 за 2.26.

«Столько разных мыслей относительно этой встречи. И, уже зная, что «Спартак» проиграл махачкалинцам, «Зенит» хоть и остаётся третьим по дополнительным показателям, может приблизиться максимально близко к «Краснодару», но только в случае победы.

Для «Краснодара» этот матч, возможно, вообще матч истории клуба, потому что если «Краснодар» выиграет, то восемь очков за оставшиеся шесть матчей отыграть уже вряд ли кому-то удастся. Тем более по календарю у «Краснодара» там останутся только ЦСКА и «Динамо» из сложных соперников. Для «Краснодара» это почти финал сезона, в случае победы в этом матче «Краснодар», как кажется, уже будет недосягаем.

Для «Зенита» это почти финал, потому что если он не выиграет этот матч, то пять очков отрыва от «Краснодара» за оставшиеся шесть туров тоже очень неприятное отставание, которое будет очень сложно отыграть.

В общем, игра на три результата, качнуться может как в одну, так и в другую сторону. За «Краснодар» уверенность, стабильность состава, прямолинейность в хорошем футбольном смысле. «Зенит» же, обладая шикарными ресурсами, возможностями и шикарной атакой, пока выстроить ничего, к сожалению, не может.

При всей моей симпатии к «Краснодару» мне всё-таки хочется, чтобы интрига не умирала. У «Зенита» в ДНК есть то, что надо – умение собраться на ключевой матч. Также в игре, где всё действительно может качнуться в одну или другую сторону, я сомневаюсь, что будет сверхрезультативный футбол. Предполагаю, что будет победа «Зенита» через тотал меньше 3.5 за коэффициент 2.26», — приводит слова Генича «РБ Спорт».