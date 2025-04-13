«Зенит» — «Краснодар»: ставка Александра Мостового на игру РПЛ

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой предложил ставку на матч Российской Премьер-Лиги «Зенит» — «Краснодар».

Ставка: победа «Зенита» 2:1 за 7.80.

«Центральный матч 24-го тура РПЛ и всей второй половины сезона – «Зенит» против «Краснодара». Обе команды находятся в чемпионской гонке сейчас, как говорится, «игра за шесть очков». По сути, тут есть скрытый чемпион, по состоянию дел на сегодняшний момент, один из трёх возможных.

Сейчас «Краснодар» имеет более выгодное положение в турнире в сравнении с его соперником по этой встрече. Собственно, он лидирует в РПЛ, причём единолично. Более того, уже можно сказать, что есть отрыв у подопечных Мусаева – пять очков от преследователей. Так что даже если тут они проиграют, то первое место не потеряют.

И «Краснодар» стоит похвалить за такое положение дел. Да, вернулся после зимней паузы он, показав не лучшую игру с «Крыльями Советов» (1:1). Но вот после этого последовали одни победы, причём пару раз с крупным счётом – 3:0 с «Пари НН», 5:0 с «Факелом». Правда, был ещё вылет из Кубка России от «Ахмата» (1:2), но я бы всерьёз этот результат не рассматривал, «Краснодару» важнее было в РПЛ сохранить первое место.

У «Зенита» же всё сложнее. Зимой у него частично сменился состав, и пока на пользу это, конечно, не пошло. Трижды в РПЛ клуб не смог уже победить в 2025 году, и все три раза он встречался с топовыми соперниками – 0:0 с ЦСКА, 1:2 со «Спартаком» и 1:1 с «Локомотивом». Нельзя сказать, что во всех этих матчах результат был незаслуженным, что подопечные Семака должны были точно выигрывать.

В других же встречах «Зенит» недавно побеждал, но соперники там были более простые. Важны всё-таки потери очков, особенно поражение от «Спартака», который сейчас и обгоняет сине-бело-голубых, пусть и только по дополнительным параметрам. Имидж «Зенита» это всё равно сильно трогает.

Так что матч очень интересный. Если «Краснодар» тут не проиграет, то это уже будет хорошая заявка на чемпионство. Если «Зенит» наберёт очки, то интрига сохранится. Я всё-таки считаю, что борьба за первое место будет идти до самого конца, а значит, «Зенит» тут победит. Думаю, сделает он это со счётом 2:1 – котировка 7.80», — приводит слова Мостового «ВсеПроСпорт».