«Зенит» — «Краснодар»: ставка Эльвина Керимова на игру РПЛ в Санкт-Петербурге

Комментатор Эльвин Керимов дал прогноз на матч РПЛ «Зенит» — «Краснодар».

Ставка: 2-3 гола в матче за 1.97.

«Зенит» — «Краснодар», 24-й тур РПЛ. У «Краснодара» пятиочковое преимущество. Возможно, решающая игра в борьбе за чемпионство. «Краснодар», если выиграет, увеличит отрыв до восьми очков и в общем уже вряд ли упустит первое в истории чемпионство. Но в Санкт-Петербурге игра, конечно, будет тяжёлой для «Краснодара», для обеих команд она будет тяжёлой.

Для «Зенита» — важнейший матч, и шанс отнять очки у конкурента, приблизиться к нему. В первом круге «Краснодар» выиграл 2:0, и если учитывать, что основной дополнительный показатель — это личные встречи, то «Зениту» вообще в идеале бы выиграть в два мяча и больше. Но понятно, что закладываться на это сложно, нужно просто выигрывать.

«Зенит» в прошлом туре потерял очки с «Локомотивом», «Краснодар» одержал победу минимальную. «Краснодар» продолжает уверенно играть и не пропускать.

Я, честно говоря, здесь в исход лезть не буду. Мне кажется, что это слишком рискованно. Но с учётом того, что «Зениту» нужна победа, он не может осторожничать, будет дома играть, голы всё-таки, думаю, будут. В голы я верю и возьму, как мне кажется, самую безопасную ставку, самую вероятную – «два или три гола в матче» за 1.97.

1:1, 2:0, 0:2, 1:2, 2:1 — вот такие счета самые популярные, мне кажется, здесь могут пройти. Поэтому беру – «два или три гола», — приводит слова Керимова «ВсеПроСпорт».