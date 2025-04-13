«Химки» — «Крылья Советов»: прогноз Константина Генича на игру 24-го тура РПЛ

Комментатор чемпионатов России и Испании Константин Генич сделал прогноз на матч «Химки» – «Крылья Советов» в 24-м туре РПЛ сезона-2024/2025.

Ставка: «Крылья Советов» не проиграют и ТБ 1.5 за 1.85.

«Химки» сыграют против самарских «Крыльев». Эта игра закрывает у нас 24-й тур российского чемпионата. Что объединяет команды? Вот «Крылья» проиграли в Махачкале и хорошо отреагировали затем — крупно переиграли московский «Локомотив». Да, это есть. В прошлом туре «Химки» крупно проиграли махачкалинскому «Динамо». И вот как они отреагируют уже на это поражение — интересный вопрос на эту встречу.

Команды идут вровень — 11-е и 12-е места, пока не в зоне стыков. И те и другие по 23 очка имеют. Это так называемая игра за шесть очков. Плюс мы понимаем, что при равенстве очков учитываются матчи между собой, поэтому игра действительно чрезвычайно важна.

«Крылья» мне видятся более сбалансированной командой, более основательной. Плюс есть у «Крыльев» несомненные козыри в лице Ивана Сергеева, неплохо в воротах сейчас выглядит Песьяков. Если «Крылья» сыграют так, как сыграли с «Локомотивом» или первый тайм с «Рубином», то «Химкам» будет сложно. «Химки», по мне, всё-таки это больше набор хороших, качественных футболистов на уровне Премьер-Лиги, но пока ещё не сложившаяся команда. А уже всё идёт к концу чемпионата.

Я думаю, что «Крылья» не проиграют в этом матче, а в игре будет забито минимум 2 мяча, то есть X2 и тотал больше 1.5 за 1.85. Таков мой прогноз на встречу «Химки» — «Крылья Советов», — приводит слова Генича «РБ Спорт».