«Алавес» — «Реал»: прогноз Егора Титова на матч чемпионата Испании

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов дал прогноз на матч «Алавес» – «Реал» в 31-м туре Примеры сезона-2024/2025.

Ставка: победа «Реала» и гол Мбаппе за 2.50.

«Неожиданно «Реал» крупно проиграл в Лиге чемпионов «Арсеналу». Сумасшедшие штрафные Райса, думаю, удивили не только меня, но и многих. Честно говоря, не ждал такого шикарного исполнения. Вообще, голов после прямых ударов со штрафных стало меньше, на мой взгляд, чем раньше, а тут такое пиршество. И многие поспешили похоронить «Реал». Но не забываем, что гостевые голы отменены, поэтому «Реалу» достаточно выиграть в три мяча, чтобы перевести игру в овертайм. Почему нет? Начнут штурмовать с первых минут. Мастерства мадридцам не занимать, плюс магия «Сантьяго Бернабеу» всегда может прийти на помощь.

Но и в чемпионате никак нельзя терять очки, чтобы сохранить интригу до очного противостояния с «Барселоной». Поэтому я не думаю, что Анчелотти будет серьёзно ротировать состав. Звёзды должны выдерживать и такой график.

«Алавес» дома играет достаточно смело, старается атаковать. Команда достаточно невезучая, судя по тем матчам, что я видел. Не используют уйму моментов, а потом где-то пропускают. Из зоны вылета он выбрался, выиграв в прошлом туре. Но с мотивированным «Реалом» будет тяжело. Поставлю на победу Мадрида и гол Мбаппе. Он должен выходить и решать, а потом его можно будет и заменить», — приводит слова Титова «РБ Спорт».