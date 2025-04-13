«Алавес» — «Реал» Мадрид: ставка Александра Мостового на матч Примеры

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой предложил ставку на матч испанской Примеры «Алавес» — «Реал» Мадрид.

Ставка: победа «Реала» 2:1 за 7.40.

«В 31-м туре чемпионата Испании встретятся «Алавес» и «Реал» Мадрид. Если не знать контекст их матча, то может показаться, что тут абсолютно никакой интриги нет. Но на деле всё намного сложнее.

«Реал», конечно, «получил» несколько дней назад. Проиграл он «Арсеналу» в рамках первого матча 1/4 финала Лиги чемпионов. Причём команда Анчелотти не просто проиграла, а была разгромлена – 0:3. Особенно второй тайм провалили «сливочные», в атаке Винисиус и Мбаппе были незаметны, будто бы вполсилы выступили. Куртуа спасал, но трижды всё-таки пропустил.

И самое интересное, что для «Реала» это поражение стало третьим кряду. Началась эта мини-серия со спорного проигрыша – 3:4 от «Реала Сосьедад» в Кубке, потом они играли дополнительное время, мадридцы забили и прошли дальше в турнире. Затем последовало уже полноценное поражение от «Валенсии» — 1:2.

Сейчас в чемпионате ситуация для подопечных Анчелотти не критичная, они всё ещё идут вторыми. Да, отставание от «Барселоны» увеличилось до четырёх очков, в принципе, ещё можно постараться его отыграть. У «Алавеса» же совсем другая ситуация на данный момент в турнире. Пока что клуб выполняет свою главную задачу – держится за пределами зоны вылета. Но он находится на последней спасительной позиции. И отрыв от ближайшего преследователя у «славных» составляет всего два очка.

И в общем-то, если просто смотреть на результаты «Алавеса» в последних матчах, то он выступал лучше «Реала» — всего одно поражение от «Райо Вальекано» (0:2) в пяти встречах. В остальных играх были победы и ничьи, пусть и не с особо грозными противниками. Вспомнить можно разве что матч с «Вильярреалом» — 1:0.

В общем «Реал» явно думает только об ответном матче с «Арсеналом» в Лиге чемпионов. «Алавес» же борется за выживание, ему нужны очки. Так что есть смысл тут даже ничью рассмотреть. Но я всё-таки поверю в класс мадридцев, в их спортивную злость после трёх неудач кряду», — приводит слова Мостового «ВсеПроСпорт».