«Лацио» — «Рома»: ставка Эльвина Керимова на матч Серии А

Комментатор Эльвин Керимов дал прогноз на матч Серии А «Лацио» — «Рома».

Ставка: ТМ 2 за 2.20.

«Лацио» против «Ромы» в 32-м туре Серии А. Они являются конкурентами в борьбе за четвёртое место, за топ-4. Ещё «Болонья» и «Ювентус» у них конкуренты. «Лацио» первую часть сезона провёл очень высоко, постоянно в топ-4, потом вывалился. И сейчас он пытается вернуть себе прежние позиции образца первого круга.

А «Рома», наоборот, провалила первую часть сезона, но с Клаудио Раньери дела пошли в гору и с ним у «Ромы» впечатляющая серия в чемпионате, много побед. И вот так «Рома» уже приблизилась к четвёртому месту.

В прошлом туре «Рома» сыграла вничью с «Ювентусом» в равном матче, там статистика и по ударам, и по xG — близкие показатели. Шомуродов за «Рому» забил, но была ничья. А «Лацио» обыграл в прошлом туре «Аталанту» 1:0 в гостях. Исаксен забил единственный мяч. «Лацио», правда, после этого провёл ещё матч в Лиге Европы, проиграл «Будё-Глимт» 0:2 на выезде в Норвегии. Мог проиграть ещё и крупнее, так что легко отделались.

В этом смысле будет тяжелее «Лацио», конечно, если учитывать плотный график и матч в середине недели, а ответный — в следующий четверг будет. Но дерби — это всегда история вне контекста. И понятно, что у «Ромы» преимущество, потому что она в полном недельном цикле к матчу готовилась, она раньше из Лиги Европы вылетела.

Но тем не менее, думаю, на исход здесь ставить рискованно. Я просто учту тенденции. В последних матчах и «Лацио», и «Ромы» низовые тоталы проходят всё время — меньше 2.5 чаще всего. И в очных встречах между этими двумя командами в последние годы тоже часто проходит низ.

Возьму «тотал голов меньше двух» с коэффициентом 2.20. Если два забьют суммарно, будет расход. Думаю, что результативного футбола здесь ждать не нужно, будет много борьбы», — приводит слова Керимова «ВсеПроСпорт».