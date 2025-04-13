«Лацио» — «Рома»: ставка Александра Мостового на матч чемпионата Италии

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой предложил ставку на матч итальянской Серии А «Лацио» — «Рома».

Ставка: 1:1 за 5.20.

«Римское дерби пройдёт в рамках 32-го тура чемпионата Италии. Номинальные гости намного лучше смотрятся в последнее время, а хозяева сейчас имеют более плотный график. Так что я тут совсем не уверен в успехе команды Барони.

Сейчас эти команды соседствуют не только на географической карте, но и в турнирной таблице. Выше идёт «Лацио», на седьмом месте с 55 баллами. Пока его разрыв с соперниками выше минимален – одно, два и три очка. Другой вопрос, удастся ли подопечным Барони сократить такой разрыв, учитывая их последние игры.

«Рома» же идёт сразу за своим соседом – на седьмом месте, имея в активе всего на два очка меньше. Так что, выиграв сейчас, команда Раньери на одну строчку точно поднимется. А там уже и «Ювентус» с «Болоньей» будут рядом. Вполне можно представить, как коллектив финиширует в топ-5 Серии А.

В прошлом туре «Рома» не выиграла, поделила очки с «Ювентусом», ничья 1:1. Команда Раньери лучше выступила, имела больше моментов, но вот забить больше одного мяча ей не удалось. Но думаю, что этой неудачей клуб был не так сильно расстроен, ведь до этого он шёл на длинной серии побед, только набирал очки. Только на Лигу Европы римляне один раз прервались, проиграли «Атлетику» (1:3) и вылетели из турнира.

У «Лацио» по всем параметрам обратная ситуация. Неделю назад он выиграл у «Аталанты», идущей выше в таблице (1:0). Но так клуб только прервал свою серию неудач, которая уже насчитывала четыре игры, причём с не самыми сложными соперниками. Более того, после матча с бергамасками подопечные Барони снова успели уступить.

Еще одна неудача «Лацио» произошла всего пару дней назад. Это случилось в первом матче 1/4 финала Лиги Европы с «Будё/Глимт». Казалось, соперник слабый, римляне легко его должны проходить. Но вот у команды возникли проблемы – 0:2. Причём это не случайные два гола были, «Лацио» действительно отдал игру, в разы меньше моментов имел.

Так что тяжело поверить, что в этом дерби «Лацио» резко покажет отличный результат. У него через пару дней ответная игра в Лиге Европы, есть опасность вылететь уже в четвертьфинале от далеко не самого статусного клуба. «Рома» же не имеет такого плотного графика, она ещё и в последнее время выступает намного лучше, чаще выигрывает.

Но это дерби, дополнительная мотивация. Так что тут я рискну и поставлю на то, что они не определят победителя», — приводит слова Мостового «ВсеПроСпорт».